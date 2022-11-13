梅兰妮亚御用律师 穆沙有望当斯洛维尼亚女总统

（法新社斯洛维尼亚首都卢布里雅纳13日电） 斯洛维尼亚总统大选第2轮今天投票，曾为美国前总统川普夫人梅兰妮亚委任律师的穆沙（Natasa Pirc-Musar）可望成为斯国首位女总统。

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中间偏左政府支持的穆沙（Natasa Pirc-Musar），在这个人口200万的欧洲联盟（EU）国家，与保守派老将、前外交部长洛迦（Anze Logar）争夺总统大位。

穆沙曾受聘斯洛维尼亚出生的梅兰妮亚（Melania Trump），在川普任内协助梅兰妮亚维护利益，阻止公司打着梅兰妮亚名号贩售商品。

根据最新民调，穆沙会以略高于5成的票数胜出，洛迦则会拿到44%至49%选票。

领导斯洛维尼亚资料保护机构10年的穆沙表示，她的胜选将使她成为国内外的「女性之声」。尽管斯洛维尼亚总统主要是形式上的角色，积极捍卫人权的穆沙仍誓言成为「道德权威」。

穆沙因为丈夫的丰厚投资、特别是在避税天堂的投资而饱受攻击。

44岁的洛迦同样以无党籍身分参选，但他是「斯洛维尼亚民主党」（Slovenian Democratic Party, SDS）长期党员。

领导「斯洛维尼亚民主党」的杨萨（Janez Jan?a）4月连任总理失利，批评者指责他在总理任内攻击媒体自由以及司法体制，破坏法治。

报纸专栏作家埃斯（Uros Esih）表示，穆沙有个「强大的顾问团」，让她能与相对更有经验的洛迦一较高下，而洛迦对杨萨的党而言，可能「只是工具」。

洛迦在上月的首轮投票得票率第1，分析家表示，如果第2轮投票率低，会对洛迦有利，但民调预测第2轮将有约半数合格选民出来投票，与第1轮差不多，而那会对穆沙有利。

投票所上午7时（台北时间下午2时）开放，晚间7时关闭，预计同日稍晚将会公布部分结果。

现任总统巴荷（Borut Pahor）因为已做满2个5年任期，此次不得竞选连任。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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