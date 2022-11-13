结束第6次任务 美军X-37B太空无人机返回地球

（法新社华盛顿12日电） 波音公司（Boeing）表示，美国空军太空无人机X-37B在绕行地球轨道近2年半后，于今天降落在佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center），结束第6次任务。

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X-37B于2010年首飞，至今累计飞行超过10年，并在6次任务中飞行超过20亿公里。

X-37B由波音和洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）的合资企业「联合发射同盟」（United Launch Alliance）为空军所设计，是外界所知很少的美军秘密项目。

美军太空行动负责人萨兹曼（Chance Saltzman）说：「这项任务凸显了太空部队注重太空探索合作，并为我们在空军部内外的合作伙伴扩大到太空的低成本途径。」

这架太空无人机机身长9公尺，翼展4.5公尺，进入轨道后利用太阳能板发电。

X-37B于2020年5月发射升空执行第6次任务之前，获美国国防部召唤执行一系列科学研究。

军方表示，这次任务要测试某些材料在太空的反应，评估太空环境的放射线如何影响植物种子，并将太阳辐射转换为无线电电能。

© 2022 AFP