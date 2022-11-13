英王查尔斯 首度以国王身分参加国殇纪念日活动

（法新社伦敦12日电） 英国国王查尔斯三世（Charles III）登基后，今天将首度参加国殇纪念日活动，向英国和大英国协阵亡将士献花致敬。英国新任首相苏纳克则发布声明，赞扬捍卫乌克兰的战士。

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73岁的查尔斯国王此前曾经代替母亲伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）参加国殇纪念日（Remembrance Day）活动。

今年9月过世的伊丽莎白女王，自2017年以来一直是在外交暨国协事务部（FCDO）俯瞰阵亡将士纪念碑（Cenotaph）的阳台上，观看这项年度纪念活动。去年她因为背部问题而错过在伦敦市中心举行的仪式，在那之前数周，女王才在医院住了一晚。

1970年代曾在皇家海军服役的查尔斯，去年代表女王向阵亡将士献上花圈。

如今查尔斯将以在位国王以及英国武装部队总司令身分，首度向阵亡将士献花致敬。作为英国纪念象徵的红色人造罂粟花花环，会被安置在黑叶上方，配以一条国王的大红色、紫色和赛马金色丝带。

75岁的王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）将在外交部的阳台上观看纪念活动。

大笨钟（Big Ben）独特的钟声于伦敦时间上午11时（台湾时间19时）敲响时，追思仪式开始，最先是两分钟默哀。经过5年整修，大笨钟已恢复正常运作。

新任保守党领袖苏纳克（Rishi Sunak）将首次以首相身分参加国殇纪念日仪式。

苏纳克在一份声明中说：「今年要比以往任何时候更让我们晓得，我们亏欠那些为保护国家而献出生命的人巨大的恩情债。」

连日来向所有在战争中牺牲者致敬的活动，到国殇纪念日这一天达到高峰。预计今天将有大约1万名退伍军人游行经过纪念碑，包括400名在40年前参加福克兰战争（Falklands War）的老兵。

查尔斯的长子、王储威廉王子（Prince William）和王妃凯特（Kate）等王室成员也将出席今天的活动。国王、王后与王室高阶成员今晚则将参加由退伍军人慈善组织皇家英国军团（The Royal British Legion）主办的年度音乐会。

© 2022 AFP