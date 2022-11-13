马斯克官司缠身 改以视讯参加G20商业峰会

（法新社印尼努沙杜阿13日电） 印尼高阶官员今天表示，亿万富豪、社群网站推特（Twitter）新老板马斯克虽不克亲自出席20国集团（G20）峰会场边的一项商业高峰会B20，但将以视讯方式参加。

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同时也是电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长的马斯克（Elon Musk）原定在�Q里岛举行的所谓B20上发表演说，但由于马斯克一宗2018年价值约560亿美元股票选择权薪酬案即将在下周开庭，因此无法亲自出席。

印尼海洋事务统筹部长卢胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）在记者会上告诉媒体：「马斯克因为官司的关系，必须出庭。」G20即将在15日召开。

卢胡特办公室表示，马斯克将以视讯方式参加，在14日举行的B20高峰会上与印尼商界大亨巴克利（Anindya Bakrie）讨论「未来的破坏性全球科技创新」。

亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）、加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）和澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）也将出席B20。

卢胡特表示，马斯克将在「结束法庭事宜后」，于12月访问雅加达。

印尼总统佐科威（Joko Widodo）今年稍早曾前往美国德州与马斯克会面，洽谈特斯拉投资印尼镍矿产业相关事宜。

印尼拥有全球最大的镍矿蕴藏，据报特斯拉看中以镍作为电池零件的原料。

包括中国国家主席习近平、美国总统拜登（Joe Biden）等世界领袖将前往印尼的�Q里岛参加G20峰会。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）则将缺席。

© 2022 AFP