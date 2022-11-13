UN：对抗暖化与饥饿 亟待改善开发中国家冷藏链

（法新社埃及夏姆锡克12日电） 联合国今天公布的报告指出，改善开发中国家食物生产与配送系统的冷藏链，对于力抗气候变迁和世界饥饿是至关重要的。

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法新社报导，根据联合国粮农组织（FAO）和联合国环境规划署（UN Environment Programme）的报告，冷藏力的提升可防止食物浪费并增加小农收入。

联合国粮农组织副主任欧尔德-达戴（Zitouni Ould-Dada）说：「大多数开发中国家，特别是在农村地区，都缺乏冷藏设备。」

他在埃及举行的联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）第27届缔约方大会（COP27）中告诉法新社说，改善食物冷藏链具有「极大潜力」。

根据这项联合报告指出，「开发中国家食物冷藏力如果与已开发国家相当，每年将可挽救1.44亿吨的食物」。

报告说，全世界有超过8亿人口受到饥饿影响，而估计有14%的食物还没到消费者手中就已报销，主要原因就是缺乏有效的冷藏链。

报告指出，控制食物损失可减少温室气体的排放，因为这么做压低了农业部门的甲烷排放量。甲烷是造成气候暖化的一大主因。

根据联合国报告，2017年与缺乏冷藏有关的碳排总量为10亿吨，约占当年所有温室气体排放量的2%。

欧尔德-达戴说，更好的冷藏设施「不仅对环境有益，而且对农民的收入也有好处」，让农产品能保存更久再予以使用或销售。

报告作者群提到了几个改进冷藏链的成功案例。

例如奈及利亚的「冷藏仓储」 （ColdHubs）计画为农民和零售商建造54个太阳能冷藏空间，在2020年挽救了4万2000多吨的食物。（译者：纪锦玲）

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