俄外长传�Q里岛住院 印尼官员称两度检查健康无虞

（法新社印尼登巴萨14日电） 俄罗斯外长拉夫罗夫抵达印尼�Q里岛参加20国集团（G20）会议，据传因健康问题送医。印尼卫生当局官员今天说，拉夫罗夫做了两次检查，健康无虞。俄方则否认住院报导。

广告 继续浏览后续

俄国方面表示，有关拉夫罗夫（Sergei Lavrov）住院「绝对是最高程度的假新闻」。俄罗斯外交部发言人还张贴了一段影片，可以看到72岁的拉夫罗夫身穿短袖T恤和短裤。

不过，一名印尼官员告诉法新社，拉夫罗夫昨天抵达�Q里岛之后，连续两天前往医院。拉夫罗夫此行代表俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）出席G20峰会。

卫生部官员苏纳图（Sunarto）说：「他（拉夫罗夫）的健康状况良好，他昨天抵达�Q里岛后去了医院，只是为了做检查。」

苏纳图告诉法新社：「（今天）稍早，他再次前往医院，再次做健康检查，而感谢神，他很健康。」

�Q里岛最大城市登巴萨（Denpasar）桑格拉医院（Sanglah）发言人表示，有一名代表团成员在严密维安下抵达医院，但他们无权公开这个人的身分与情况。

印尼外交部表示，相关问题应询问俄国驻雅加达大使馆，但大使馆并未回应置评要求。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）谴责有关拉夫罗夫健康状况的猜测，并公开她和拉夫罗夫一同露出笑容的影片。

她说：「我们和拉夫罗夫一起在印尼，看到这些报导，简直不敢相信我们的眼睛。这是最高程度的假新闻。」

拉夫罗夫称这些报导是西方媒体向来惯用的「某种游戏手法」。「有关我们总统生病的报导，他们大概写了10年。」

© 2022 AFP