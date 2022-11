女性再遭塔利班箝制 禁上健身房与公共澡堂

(法新社喀布尔13日电) 塔利班几天前才禁止阿富汗女性进入公园和游乐园,今天再宣布她们也不准到健身房和公共澡堂。

法新社报导,尽管强硬派伊斯兰主义者塔利班承诺,这次他们对女性的严格规范会比上次2001年结束的首次执政更加温和,但自他们去年重新掌权后,就逐渐将女性排除在公共生活之外。

绝大多数女性政府员工失去工作,或留在家中以换取微薄薪资。在此同时,女性也被禁止在没有男性亲属陪同下旅行,外出必须穿着覆盖脸部和全身的罩袍或头巾。

自从塔利班2021年8月重新执政,阿富汗大部分地区青少女就读的学校都被关闭。

劝善惩恶部(Ministry for the Prevention of Vice and Promotion of Virtue)发言人穆哈加(Mohammad Sadeq Akif Mohajir)告诉法新社:「健身房将不准女性进入,因为教练都是男性,且有些健身房是男女混用的。」

他表示,一般来说男、女分开的「土耳其浴」传统公共澡堂,现在也不允许女性进入。

他说:「目前每家每户都有浴室,所以这对女性来说并不构成困扰。」

一段真伪未经证实的影片在网路上流传,当中显示有一群背对镜头的女性,在抱怨女性禁上健身房的命令。

当中一个情绪激动的声音说道:「那是女性专用的健身房,老师和教练都是女性。」

「你们不能禁止我们做所有的事,我们难道没有做任何事的权利吗?」

活动人士表示,愈来愈多针对女性的限制,是企图阻止她们聚集并组织起来,反对塔利班的规定。

有一小群女性冒着被塔利班官员殴打及拘留的风险,在喀布尔和其他主要城市发起闪电示威。

