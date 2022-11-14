巴西前议员为钱伙同子女枪杀亲夫 判刑50年

（法新社里约热内卢13日电） 巴西里约热内卢法院今天判决，前国会议员桑托斯（Flordelis dos Santos）2019年伙同子女杀害夫婿罪名成立，判处50年徒刑。

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61岁、福音歌手出身的桑托斯，以领养里约热内卢贫民窟数十名流浪儿童让人津津乐道，她和牧师夫婿卡莫（Anderson do Carmo）是巴西基督教福音运动的知名夫妇档，但2019年6月两人声势如日中天之际，卡莫却被发现陈尸家中，身上满布弹孔。

检方隔年8月指控桑托斯「一手策划此案，伙同（多名她已经长大的小孩）犯案，还试图把命案伪装成持枪抢劫」。

检方表示，桑托斯疑似为了取得经济主导权谋杀亲夫，因为时年42岁的卡莫经济大权一把抓。

桑托斯原本享有国会议员豁免权，但2021年8月同僚几乎一致同意将她逐出国会后丧失豁免。她另被控6度毒害亲夫未遂、伪造文书、勾结武装犯罪分子等罪名，全部有罪。

出身里约热内卢雅卡雷济纽（Jacarezinho）贫民窟的桑托斯1994年邂逅卡莫，两人一同成立Community of the Evangelical Ministry Flordelis。2018年她为社会民主党（Social Democratic Party）披挂上阵，成功当选议员。

桑托斯的亲生女儿罗德里格斯（Simone dos Santos Rodrigues）也在今天被判刑31年，但同列被告的4名养子女和1名孙女获判无罪。

被控开枪的桑托斯亲生儿子去年已被判刑33年，协助购买凶器的养子鲁卡斯（Lucas Cezar）则因转为污点证人获减刑，判入狱7年。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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