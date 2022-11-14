拜习会即将登场 拜登盼设护栏防美中竞争演变成冲突

（法新社印尼努沙杜阿14日电） 中国国家主席习近平今天将飞抵印尼�Q里岛与美国总统拜登举行各界期待已久的会谈，白宫官员表示，拜登希望这场会谈有助于设立「护栏」，以防美中在竞争时陷入冲突。

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美、中领导人料将在20国集团（G20）峰会场边讨论台海议题、俄罗斯入侵乌克兰以及北韩发展核武的野心。

美国官员表示，拜登希望两人这次会面，能够修复沟通管道，并有助设立「护栏」，以防两个超级大国在竞争时陷入冲突。

资深白宫官员今天告诉记者：「我们决心为两国关系奠定基础，以负责任的态度加强沟通，并得到广泛支持。」他还说，这场会谈的整体目标在于建立「护栏」和「明确的避碰规则」。

「我们所做的这一切，都是为了确保竞争不会演变成冲突。」

美、中近几年来因香港、台湾和南海等议题关系紧张升温，加上中国强制性贸易作为及美国祭出技术出口管制，美中关系已降至数十年来的最低点。

白宫表示，今天的拜习会不太可能会发表联合声明，但应有助于稳定两国关系。

两位领导人明天都将出席在�Q里岛举行的G20峰会开幕式。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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