日相17日将会习近平 两人首次面对面会谈

（法新社东京14日电） 日本内阁官房长官松野博一今天表示，首相岸田文雄17日将在泰国曼谷一场亚太经济合作会议（APEC）集会上，与中国国家主席习近平举行会谈。此行将是两人首次面对面会议。

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松野博一告诉记者：「首相岸田文雄定于17日在APEC峰会的场合上，与中国国家主席习近平举行日中峰会。」

岸田文雄在日本自民党总裁选举结束后，曾于2021年10月与习近平通话，而这次将会是两位领袖的首次面对面会议。

习近平上次与日本首相面谈是在2019年12月，当时他于北京与已故时任日本首相安倍晋三会面。

中国与日本在今年9月建交届满50周年，但由于这两个邻国存有领土争议及其他问题，双方关系冷淡，几乎没有对于两国建交的庆祝活动。

中国及日本分别为全球第2及第3大经济体，互为彼此的重要贸易伙伴，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前，曾有习近平赴日本进行国是访问的计画。

但之后中日两国关系明显恶化，因为北京当局加强其军事能力，于区域内外投射力量，并在领土争端方面采取更强硬立场。

中国今年8月曾在台湾附近举行大规模军演，据信期间中国发射的飞弹落入日本专属经济区（EEZ），东京当局称中方近几个月来加剧空中及海上侵犯行为，并已表达抗议。

日本也经常抱怨中国在钓鱼台列屿（日方称尖阁诸岛）附近进行活动。

俄罗斯对乌克兰开战，更是加剧中日两国的分歧，日本支持西方盟友反对俄国的侵略，但北京当局避免批评俄国政府。

这场冲突引人重新关注中国是否可能强行统一台湾，致使岸田文雄提出警告，今日的乌克兰「可能是明日的东亚」。

© 2022 AFP