泽伦斯基亲访赫松市 克宫称仍是俄国领土一部分

（法新社基辅14日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天亲访刚从俄罗斯部队手中收复的赫松市。克里姆林宫发言人则表示，赫松仍是俄国领土一部分。

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乌克兰的国旗重新在赫松市飘扬，亲访视察的泽伦斯基带头高唱乌克兰国歌。

泽伦斯基的幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）提供的照片显示，当乌克兰蓝黄色国旗在赫松市行政大楼旁冉冉升起时，泽伦斯基单手置于胸前，高唱乌克兰国歌。

俄罗斯部队11日撤离赫松市（Kherson）后，乌克兰军队开始进入。赫松市是赫松州的行政中枢，地处战略位置。

泽伦斯基说，「乌克兰坚不可摧」，并大力赞扬乌克兰军队击退俄军，收复赫松。

「这是俄罗斯联邦对我们国家的所做所为，告诉全世界俄国可以摧毁我们。但我们大家，我们的武装部队、国家卫队和情治单位已证明乌克兰坚不可摧。」

对乌克兰总统泽伦斯基前往视察，克里姆林宫今天坚称，赫松仍是俄罗斯的一部分。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说：「我们不予置评。」但他说：「你明白，这块土地是俄罗斯联邦的一部分。」

泽伦斯基13日晚间演说表示，乌克兰部队已收复赫松市，并在当地再发现数百件俄军战争罪行的证据。

俄军长达数月的占领终于结束，赫松市的乌克兰居民如释重负。

赫松市是莫斯科2月派兵入侵乌克兰后，首个落入俄军手中的大城。

赫松州位于重要战略位置，往西可达黑海，往东可通亚述海。全面收复赫松市为乌克兰夺回通往整个赫松州的门户。

赫松州是克里姆林宫9月宣布兼并，纳入俄国的4个地区之一。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）曾誓言不惜动用一切手段，捍卫这些地区，防止落入乌军手中。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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