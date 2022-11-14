澳洲总理15日与习近平会谈 5年来首次

（法新社印尼登巴萨14日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，明天他将在印尼�Q里岛（Bali）与中国国家主席习近平会谈。这将是澳中关系恶化多年后，两国领导人首次对谈。

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艾班尼斯为出席20国集团（G20）峰会而抵达�Q里岛时告诉记者：「我们将秉持善意进行讨论，这次讨论不设前提，我期待能有建设性对话。」

他还说：「澳洲将提出我们自己的立场，我期待明天与习（近平）有一场建设性讨论。」

「我当上总理后，还有在那之前都说过，对话向来是好事。我们需要对谈来获致互相理解。」

澳洲与中国领导人2019年在日本G20峰会时曾短暂交谈，但5年来不曾正式坐下来对谈。

中国依然是澳洲最大贸易伙伴，但中国在印太地区的影响力及行为引发争执，导致澳中关系恶化，并在澳洲呼吁调查COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情源头后近乎崩溃。

北京近来在太平洋地区的野心，以及逮捕记者成蕾等澳洲公民的行为，在在激怒坎培拉政府。但立场中间偏左的艾班尼斯胜选后，似乎为破冰提供契机。

在中断两年后，澳洲与中国6月恢复部长层级接触。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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