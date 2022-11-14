英法签协议 合力阻止非法移民越过海峡赴英

（法新社巴黎14日电） 法国和英国今天签署一项新协议，将联手阻止非法移民搭乘小船穿越英吉利海峡前往英国。此事曾导致两国关系高度紧张。

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法国内政部表示，根据协议，英国将于2022年至2023年支付法国7220万欧元（约新台币23亿元），以便巴黎能将巡逻法国北部海滩的安全部队人数增加40%。

这意味法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）和英国内政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）在巴黎签署协议后，法国安全部队巡逻人数将增加大约350人。

伦敦和巴黎还许诺利用科技和人力资源，增进法国海岸的侦察、监控和拦截船只工作。他们希望搜集和使用情报，特别是来自被截获移民的情报，更有效摧毁走私网路并阻止非法越境。

英吉利海峡两岸将首次部署观察人员小组，以「加强共识」，改善对移民盘问，加强情报交流。协议签署前夕，英国政府昨天称，今年迄今已有超过4万名移民越过英吉利海峡进入英国，创下新纪录。

英国国防部称，今年的暂计总数为4万885人，远超过去年的2万8561人，其中大多为阿尔巴尼亚人、伊朗人和阿富汗人。

移民问题一直是英法两国争论的一个焦点，伦敦指责巴黎在阻止移民穿越海峡方面做得不够，法国官员则强烈驳斥这一指控。

这项协议也反映，英国两位前首相强生（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）与法国争吵多年后，在苏纳克（Rishi Sunak）接任首相后两国关系出现新的氛围。

© 2022 AFP