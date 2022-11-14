蒲亭不出席G20峰会 乌克兰议题是主因

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯总统蒲亭上一次在20国集团（G20）峰会被排挤是在2014年，当时俄国刚刚占领克里米亚，大家对他避之唯恐不及，以至于他不得不提前离开。

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8年后，发动俄乌战争并扬言对西方动用核武的蒲亭（Vladimir Putin），现在干脆连去都不去本周在热带岛屿�Q里岛（Bali）举行的G20峰会了。

观察家说，俄罗斯克里姆林宫不希望蒲亭在印尼这场峰会上遭受各界谴责，但蒲亭不出席峰会，可能会让饱受空前制裁的俄国更进一步遭到孤立。

文明对话研究院（Dialogue of Civilizations Research Institute）首席研究员马拉申科（Alexey Malashenko）表示，蒲亭不希望又一次遭到公开羞辱，想想2014年布里斯本（Brisbane）G20峰会大合照时，蒲亭被安排站在最边边。

马拉申科表示：「到了峰会，你就得和人说话、被人拍照。」

与克里姆林宫关系密切的外交政策专家卢奇亚诺夫（Fyodor Lukyanov）表示，蒲亭还没准备好在乌克兰问题上让步。

卢奇亚诺夫说：「他的立场众所周知，不会改变，对方的立场也是众所周知，那出席还有什么意义？」

克里姆林宫表示，蒲亭不克出席是因为行程冲突，但没明讲是什么行程导致他得缺席这场备受关注的全球峰会。克宫还说，蒲亭也不会预录影片在峰会上播放。

但乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）就不一样了，他将在线上出席峰会，届时预料他会游说各国领袖对俄国做出更强烈的回应。

政治分析家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）表示，蒲亭拒绝赴�Q里岛出席峰会，反映出乌克兰问题的「绝路感」。

卡拉切夫说：「他没什么好说的，在乌克兰问题上，他没有能让双方满意的提案。」

© 2022 AFP