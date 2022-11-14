马斯克黑暗中烛光视讯 谈天说地聊工作量暴增

（法新社印尼努沙杜阿14日电） 亿万富豪马斯克（Elon Musk）今天在黑暗中烛光下坐着，透过视讯参与一场G20峰会场边会议，身穿印尼传统蜡染上衣的他谈天说地，聊到近况则是买下推特后工作量暴增。

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马斯克透过视讯向聚集印尼�Q里岛（Bali）20国集团（G20）峰会场边的企业领袖演说，只是他的背景一片黑，只看得到脸和手。他聊到未来愿景时提到深层隧道和火箭旅行，还有外星人。

他告诉主持人印尼大亨巴克利（Anindya Bakrie）：「我们在连线前3分钟停电，这是为何我完全处于黑暗之中。」

目前不清楚马斯克是在哪里视讯，但根据追踪马斯克私人飞机的推特（Twitter）帐号@ElonJet，他的私人飞机自周末以来一直停在德州奥斯汀（Austin）。

马斯克说：「我就看着这个视讯萤幕，感觉超诡异。我坐在黑暗中，旁边有烛光。」

马斯克被问到为何没有前往�Q里岛，这位推特新老板开玩笑说，在收购社群媒体巨擘推特后，他的「工作量最近暴增」。

对于这宗引发热议的收购案后续发展，包括解雇数千名员工及对推特用户酌收帐号认证费用，马斯克几乎没有其他可多说的。他支持推特上更多影片，并致力让内容创作者获利。

撇开推特，话题转向在地下深处挖掘隧道，以对付塞车问题，以及火箭在不到一小时的时间内环绕世界，还谈到未来可能发现外星生命。

他说：「也许我们会发现外星文明或发现数百万年前存在的文明。我认为上太空探索银河系会相当有趣。」

马斯克不仅是电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长，也是太空探索科技公司（SpaceX）老板。

马斯克表示，要对抗塞车问题，挖隧道比研发飞行汽车好，因为车辆「会掉到你的头上」，也会影响隐私。

雅加达当局曾邀请马斯克以印尼作为SpaceX火箭的发射地点，并指出靠近赤道的位置好处。

但马斯克表示，他希望看到世界各地都有火箭平台，让大家能够以20倍音速「飞到世界的另一端」。

他说：「我认为，如果能在不到1个小时内飞到世界任何地方，将真正打开世界。」（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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