传亚马逊本周将裁员1万人

（法新社纽约14日电） 「纽约时报」今天报导，美国电商巨擘亚马逊最快本周开始裁减多达1万名员工，成为最新一个开铡削减人力的科技巨头，这也将是亚马逊创立以来最大规模裁员行动。

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裁员人数将占亚马逊（Amazon）总员工数的不到百分之一。截至9月底亚马逊在全球拥有154万名员工，这还不包括在诸如耶诞节假期等档期期间雇用的季节性劳工。

据「纽约时报」（The New York Times）报导，这次裁员将主要影响亚马逊的设备、零售和人力资源部门。

报导称，裁员总数可能会发生变化，但如果得到证实，这将是这家由贝佐斯（Jeff Bezos）创立、拥有28年历史的公司史上最大规模裁员。

亚马逊于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间曾积极招聘，因应被迫足不出户民众的庞大网购需求，这使得亚马逊员工人数在2020年第1季之后的2年期间翻倍来到162万人。

但随着经济恶化，亚马逊2周前宣布暂停招聘，员工人数与年初相比已经有所减少。

上周，脸书（Facebook）母公司Meta宣布裁员1.1万人，约占总员工数的13%。

线上支付公司Stripe和叫车平台Lyft最近也宣布大规模裁员。刚被亿万富豪马斯克（Elon Musk）收购的推特（Twitter），旗下7500名员工有近半本月稍早遭解雇。

© 2022 AFP