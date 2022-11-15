俄乌战争局势仍旧险恶 北约警告勿低估俄罗斯

（法新社海牙14日电） 俄乌战争仍旧持续，乌克兰未来几个月的情势恐将变得更为艰困，北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天警告，千万不要低估俄罗斯的军事能力。

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俄罗斯军队被迫自乌克兰南部城市赫松（Kherson）撤离后，史托腾柏格（Jens Stoltenberg）称赞乌克兰军队表现出「难以置信的勇气」，并敦促国际社会继续支持基辅。

史托腾柏格在与荷兰外交和国防部长会晤后，于海牙召开记者会，他说：「接下来几个月情势将十分艰难，（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的目的是要让乌克兰今年的冬天变得寒冷及黑暗。」

史托腾柏格说，「我们不该犯下低估俄罗斯的错误」，并强调俄军「保有重要（作战）能力及数量庞大的军队」。

史托腾柏格补充说：「俄罗斯已经表现出承担重大损失的意愿。」

他表示，能让俄罗斯从赫松撤军，「展现了乌克兰武装部队令人难以置信的勇气，同时也显示我们将会持续支持乌国」。

乌克兰军队夺回赫松，是俄罗斯连串挫败中最新的一次。俄国2月24日入侵乌克兰，期盼在几天内就能成功闪电般的接管并推翻乌克兰政府。

但俄军无法攻下乌克兰首都基辅，之后又在乌南、乌东大部分地区被逼退。

赫松是乌克兰第一个落入俄军手中的主要城市中心，也是被俄军控制的唯一一个地区首府。

© 2022 AFP