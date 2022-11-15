俄威胁日盛 英相：将新购5艘海军舰艇

（法新社印尼努沙杜阿15日电） 英国首相苏纳克今天发声明表示，「在面对俄罗斯日益增强的威胁下」，英国将斥资42亿英镑（约新台币1532亿元）购买5艘新的海军舰艇以提升安全防卫。

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法新社报导，声明指出：「面对俄罗斯日益增加的威胁，英国和盟邦正在采取措施加强他们的安全。」

苏纳克（Rishi Sunak）又说：「俄罗斯的行动使我们所有人都处于危险之中。在我们向乌克兰人民提供所需支持的同时，我们也在运用英国专业知识的广度和深度来保护我们自身和盟邦安全，这包括建造下一代英国军舰。」

声明说，这项支出是计画中的下个阶段，目前根据计画，已经在建造3艘船舰，所有8艘护卫舰预计在2030年代中期完工。 苏纳克在印尼�Q里岛（Bali）参加20国集团（G20）会议时宣布此一消息。G20会议预期将就俄罗斯入侵乌克兰问题向俄国施压。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）没有出席会议，改派外交部长参加。但英国唐宁街表示，苏纳克和盟邦将「谴责」俄罗斯领导人「冷酷漠视人权」；并强调只要俄罗斯在乌克兰的战争持续下去，俄国在国际体系中的角色永远不会正常化。（译者：纪锦玲）

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