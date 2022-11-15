奥地利大师克林姆画作遇袭 环保人士攻击名画再一桩

（法新社维也纳15日电） 奥地利维也纳立奥波德博物馆发言人告诉法新社，奥地利知名象徵主义画家克林姆的画作「死亡和生命」今天遭到气候变迁抗议人士泼黑色液体。

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法新社报导，立奥波德博物馆（Leopold Museum）发言人波柯尔尼（Klaus Pokorny）说：「修复人员正忙着确定由玻璃外框保护的画作是否受损。」

据报导，一群来自环保团体「最后一代」（Last Generation）的奥地利和德国社运人士已在推特发文称此事是他们所为。

「最后一代」上传的社群媒体影片可以看到，一名男子在克林姆（Gustav Klimt）知名画作「死亡和生命」（Death and Life）上倒下黑色油性液体，随即遭馆员架离。与此同时，另外一名男子来到画作前方高喊：「停止化石?灭，我们正奔向气候变迁地狱。」

立奥波德博物馆今天让参观者免费入馆，以纪念圣立奥波德日（St Leopold's Day），由奥地利石油天然气集团（OMV AG）赞助。

欧洲各地近数周已有多幅大师画作惨遭反气候变迁抗议者攻击，这些人士将手黏在西班牙浪漫主义画派大师哥雅（Francisco Goya）在马德里展出的2幅画作外框上、在英国伦敦和义大利罗马对梵谷（Vincent van Gogh）名画泼番茄汁及豌豆汤，以及将马铃薯泥泼向莫内（Claude Monet）名画。

在这些抗议事件后，全球数十间主要博物馆上周发表联合声明指出，环保人士攻击画作之举「严重低估」他们可能造成的损害。

这项联合声明由西班牙马德里普拉多博物馆（Prado Museum）发起，获美国纽约古根汉美术馆（Guggenheim Museum）、法国巴黎罗浮宫博物馆（Louvre Museum）、义大利佛罗伦斯乌菲齐美术馆（Uffizi Gallery）在内的全球逾90间知名博物馆馆长签署响应。

© 2022 AFP