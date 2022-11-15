富国承诺资助200亿美元 助印尼提前摆脱煤炭

（法新社印尼努沙杜阿15日电） 美国白宫宣布，富裕国家今天承诺资助至少200亿美元，以帮助印尼在2050年前摆脱煤炭并实现碳中和目标，这较原订时程提早10年。

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法新社报导，根据白宫声明，在�Q里岛的20国集团（G20）峰会场边，美国、日本、加拿大和6个欧洲国家与雅加达当局签署上述协议，以协助印尼从仰赖煤炭的经济转型，完成「正确合理的能源部门过渡」计画。

根据协议，拥有全球第3大热带雨林的印尼承诺将在2050年前实现碳中和，比原先计画提早10年，且到2030年之前，印尼的可再生能源发电量将几乎翻倍。 印尼总统佐科威（Joko Widodo）赞扬这份协议可以成为一个模板，可在他国复制以实现世界气候目标。

他在声明中说，「印尼致力利用我们的能源转型以实现绿色经济并推动永续发展。我们感谢国际伙伴的合作和支持，以全面执行计画并加速转型。」

签订协议的西方国家表示，雅加达已做出雄心勃勃的承诺，将转向洁净能源，以在未来3至5年换取公私部门各100亿美元的资助。 资助内容包括为印尼提供「捐赠、优惠贷款、市场利率贷款、担保和私人投资」。该国拥有全球顶尖的煤炭蕴藏量。

美国总统拜登也称赞雅加达在巩固伙伴关系上的「惊人领导力」。

他说，新的加速目标「显示各国可以如何大幅减排并增加可再生能源，同时推动创造优质就业机会，以及保护生计和社区的承诺。」

报导指，这项最新承诺属于基础建设伙伴关系下的一系列计画，旨在抗衡中国的「一带一路」，为贫困和发展中国家提供支持。

© 2022 AFP