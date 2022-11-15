成俄攻乌跳板 白俄反对派领袖吁欧盟施压解决

（法新社布鲁塞尔14日电） 白俄罗斯沦为俄罗斯攻击乌克兰的跳板，白俄罗斯反对派领导人季哈诺夫斯卡娅今天敦促欧盟，持续对白俄总统鲁卡申柯的政权施压。

广告 继续浏览后续

俄罗斯把白俄罗斯当作对邻国乌克兰发动战事的跳板，并以共组联合特遣部队的名义，部署数以千计的兵力在白俄。

在与欧洲联盟（EU）外长于布鲁塞尔会晤后，季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）告诉法新社说：「我不得不说，白俄罗斯其实是处于（俄罗斯的）军事占领下。」

她表示，「俄罗斯部队的驻扎或莫斯科军事装备在白俄罗斯的部署」，都不是由鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）控制。

「他只能同意一切，因为他知道若没有（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的支持，自己就无法在白俄政治舞台上生存。」

白俄罗斯和俄罗斯上个月宣布部署联合部队，此事引发各界的忧虑，外界担心在俄军被击退之际，白俄军队可能准备派兵进入乌克兰。

但季哈诺夫斯卡娅坚称，白俄罗斯的军人拒绝加入俄乌战争，且「鲁卡申柯知道这一点」。

她表示，俄罗斯6月宣布将运送能装载核弹头的飞弹到白俄罗斯，但到目前为止，（白俄）反对派「没有发现任何迹象」，显示俄国的核武已经运到白俄。

面对鲁卡申柯的残酷镇压，季哈诺夫斯卡娅不得逃往海外。鲁卡申柯2020年声称在大选中击败季哈诺夫斯卡娅，但被西方国家视为舞弊。

季哈诺夫斯卡娅敦促欧盟部长们不要因为将注意力全放在乌克兰，而「忽略」白俄罗斯内部这种强力排除异己的情况正在出现，并要欧盟堵住为了消耗鲁卡申柯资源所实施制裁的漏洞。

她说：「白俄罗斯的局势日益恶化。我不得不说，政治犯的人数正在增加，（不当）拘留仍在持续，人们被判处多年的监禁。」

「我们希望世界各国能够坚持不懈、始终如一，不要姑息独裁统治、不要原谅和忘记该政权做过和正在做的事。」

© 2022 AFP