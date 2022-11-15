拜习会有助美中紧张降温？分析人士：须更多具体行动

（法新社印尼努沙杜阿15日电） 美国总统拜登和中国国家主席习近平昨天在印尼举行会谈，双方都寻求让美中局势降温，但几乎没有分析人士预测紧张局势会进一步缓和，有专家表示「需要看到更多具体的行动」。

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在印尼�Q里岛（Bali）经过3小时的会谈后，拜登表示两个大国之间不需要新冷战；习近平则告诉他，中国没有挑战国际秩序。

白宫表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）将访问中国，这会是4年多来美国最高阶外交官员首度访中。

华府智库「史汀生研究中心」（Stimson Center）中国计画项目主任孙韵（Yun Sun）说，拜登「发出使人宽心的讯息，中方声明也是正面美言，这本身就显示双方有意改善关系」。

但除了共同希望避免最坏情况和直接冲突外，她说这两个大国对于何谓更稳定的关系有着截然不同的看法，尤其是在台湾议题上。

她说：「如果我们期望这场峰会神奇地挽救这段关系，使其恢复到更好的状态，我认为我们需要看到更多具体的行动。」

华府智库威尔逊中心（Wilson Center）的钟瑞（Rui Zhong）形容这场峰会是「维护工作」，并表示即使是布林肯访中，结果可能比较会是「停滞不前」而不是突破。

此外，这是美中领导人自2019年以来首次面对面会谈，双方都有意淡化摩擦。

拜登和习近平是为了20国集团（G20）峰会而来到�Q里岛。东道主印尼邀请其他东南亚国家的领导人与会，其中一些国家与中国存在海事争端。

钟瑞表示：「对习近平来说，区域稳定的观念仍是他想要守住的地方。中国的发展和势力一直是东南亚较小国家长期以来关注的问题。」

「至少在面对面时，习近平对拜登表现得过于冷漠、僵硬和不必要的强硬，对他毫无好处。」

对拜登而言，最紧迫的外交优先要务一直是约束俄罗斯对乌克兰的侵略，他曾宣扬他所认为的中国对名义上盟友俄国的支持立场摇摆不定，包括拒绝运送武器。

白宫表示，习近平和拜登都一致「反对在乌克兰使用核武或威胁动用核武」，但中方的纪要中没有提到这句话。

此外，可能促使美中关系迅速恶化的爆发点之一是台湾。

拜登的共和党对手随即攻击他的外交行动，鹰派联邦参议员柯顿（Tom Cotton）表示，「天真地回到姑息政策将会伤害美国、危及台湾，并且让习近平更加大胆」。

拜登会后告诉记者，他不认为中方有任何立即侵略台湾的企图。然而根据中方纪要，习近平说台独与台海和平稳定水火不容之余，提到拜登多次讲过不支持台独。

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）8月访问台湾后，中国随即举行大规模军事演习。

美国上周举行期中选举，在野的共和党有望重新掌控联邦众议院。现任众议院少数党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）曾说，成为议长后将访问台湾。

孙韵表示，在拜登释出消除疑虑的讯息后，习近平对麦卡锡访台一事「可能有更多的余地，不会反应过度」。

「但即便如此，我不相信中方可以忍住不做出严厉反应。」

© 2022 AFP