欧盟称将加强减碳努力 不因俄乌战争退缩

（法新社埃及夏姆锡克15日电） 欧洲联盟今天在联合国气候会议中誓言，欧盟将加强减碳努力，坚称不会因为俄乌战争而「退缩」。

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已重新拟定温室废气排放限制计画的欧盟表示，现已超越在2030年结束前减少排放55%的最初计画，代之以较1990年排放规模减少57%以上的新目标。

欧盟执行委员会副主席堤孟思（Frans Timmermans）告诉在埃及滨海胜地夏姆锡克（Frans Timmermans）出席气候会议的代表：「欧盟在此次会议中是要前进，而非后退。」

堤孟思否认欧盟因矿物燃料出口国俄罗斯入侵乌克兰而「急着抢天然气」。他说：「所以不要相信会场内外有关欧盟正在退缩的论调。」

环保人士表示，欧盟宣布的新目标不够远大。欧洲气候行动网（CAN-E）成员马蒂内利（Chiara Martinelli）说：「今天在联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）上宣布的这种小幅度减碳，未能公平因应首当其冲、最易受影响国家所发出的呼声。」

马蒂内利质疑：「排放温室废气劣迹斑斑的欧盟各国若不率先采取行动以缓和气候变迁，那还有谁会这么做？」

欧洲环保署（EEA）10月曾警告，欧洲无法达成前述目标，因为后疫情时代经济复苏，2021年废气排放量已再度增加。

© 2022 AFP