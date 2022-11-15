法吁中施压终止乌战 习近平盼尊重彼此核心利益

（法新社印尼努沙杜阿15日电） 法国总统府艾里赛宫（Elysee）表示，马克宏总统和中国国家主席习近平今天一致认为，缓和俄乌战争迫在眉睫，并再次确定，双方立场是要防止这场战事动用核武。

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马克宏（Emmanuel Macron）与习近平是在印尼�Q里岛20国集团（G20）高峰会开幕前进行双边会谈，马克宏吁请习近平，促使俄罗斯以谈判方式化解乌克兰战火。

艾里赛宫在两人将近一小时的会谈过后告诉记者，马克宏敦请习近平，「对（俄罗斯）蒲亭总统传达讯息，劝告他避免将乌克兰战事升级，并认真重返谈判桌」。

他们两人在会谈展开前相互握手，当时马克宏表示，各国必须「团结应对…诸如俄乌战争等国际危机」。

艾里赛宫表示：「两位国家元首重申承诺，尊重乌克兰的领土完整和主权，并一致认为，缓和俄乌战争迫在眉睫。」

新华社报导，习近平表示，世界已进入新的「动荡变革期」，他主张中、法双方「开放合作」，促进在传统领域的进展；但也应尊重彼此核心利益及对重大问题的关切。

习近平对马克宏说，中国并希望法国为境内的中资企业提供比较公平、公正和无歧视的经商环境。

马克宏稍早在推特贴文说，中、法密切合作是克服乌克兰战事不良后果的关键；「对于终止战事加剧并应对战事后果、协助最脆弱的经济体、使经济脱碳并采取行动以维护生物多样性，法国与中国的决心坚定。」

昨天习近平与美国总统拜登进行了漫长会谈，两人誓言防止双方的竞争对抗扩大成直截了当的冲突。

这是全球COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来，习近平第2次出访。他在�Q里岛成了聚光灯的焦点，各国领导人和官员等候与这位全球第2大经济体的领导人进行面对面会谈。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天也和习近平举行会谈，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）则表示，希望能与习近平一谈。

© 2022 AFP