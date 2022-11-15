泽伦斯基：俄蓄意摧毁赫松关键基础设施

（法新社基辅14日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天亲访刚从俄罗斯手中收复的赫松（Kherson），随后在例行演说中表示，俄军摧毁了赫松地区「所有关键基础设施」。

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法新社报导，泽伦斯基表示，「在冬季来临之前，俄罗斯占领者摧毁了所有关键基础设施」，还说赫松市和赫松州「所有重要设施都被埋地雷」。

泽伦斯基接着表示，赫松「没电、没通讯、没网路、也没电视」，并说「这些占领者蓄意摧毁了一切」。

泽伦斯基说：「这就是俄罗斯插旗的意义━彻底毁灭。」他承诺要让百姓恢复正常生活。

乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）表示，供应服务给赫松州整个右岸和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）大片地区的关键能源基础设施，都被俄罗斯摧毁了。

国家能源公司执行长库奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）说：「自11月6日以来，赫松收复区大部分都没电…我们正尽最大努力尽快复电。」

乌克兰南部城市赫松是俄军先前唯一占领的乌克兰州级首府，乌军夺回赫松，对俄方攻势是一大打击。

泽伦斯基今天走访赫松时说，这座城市的光复是「战争结束的开端」。（译者：纪锦玲）

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