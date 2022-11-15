消费低于预期 日本第3季经济成长意外萎缩

（法新社东京15日电） 根据日本官方今天公布的初步数据，由于消费低于预期，第3季（7月至9月）经济出现萎缩，连续4季成长的希望也宣告破灭。

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法新社报导，日圆疲软和石油等大宗商品价格上涨，带动进口量和成本上升，为世界第3大经济体日本带来沉重压力。

尽管COVID-19（2019年冠状病毒疾病）防疫管制措施已经结束，但民间消费并未因此显着增加。

根据日本政府数据，与前一季相较，今年7月到9月的国内生产毛额（GDP）萎缩0.3%，低于市场预期的成长0.3%。

日本内阁府表示，在此期间，企业投资增加，但私人住宅投资减少，且进口增加高于出口成长。民间消费成长0.3%，低于第2季的1.3%。

报导指，上述资料仅是初步数据，GDP数据通常会在数月后进行修正。

日生基础研究所（NLI Research Institute）执行研究员齐藤太郎（Taro Saito）告诉法新社，这个负面结果并不代表长期趋势，「本季的萎缩应是一次性现象，我们认为10月至12月将再次出现成长」。

他指出，「个人消费和企业投资仍保持强劲。政府支持全国旅游业的计画也可能有助提振消费。」

上述数据发布前，分析师曾预测消费将回升，同时坦言日本因贸易失衡面临逆风。

瑞士银行（UBS）经济学家足立正道（Masamichi Adachi）和栗原刚（Go Kurihara）表示，全球经济放缓对日本也是一大负面因素。全球经济受货币紧缩、中国清零政策以及地缘政治不确定性拖累。

日本首相岸田文雄上月宣布一项2600亿美元的经济振兴方案，希望减缓通货膨胀和日圆疲软的冲击。

日圆兑美元汇率已从俄罗斯入侵乌克兰前约115日圆兑1美元的水准，跌至今天的140左右，上月还一度触及30年来的低点1美元兑151日圆。

日圆的颓势主要源自长期坚持货币宽松政策的日本央行与美国联邦准备理事会（Fed）的不同立场。为应对通膨，联准会已采取一系列激进升息措施。

© 2022 AFP