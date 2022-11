涉为中国窃取商业机密 加拿大警方逮电动车电池研究员

(法新社蒙特娄14日电) 加拿大联邦警察今天依从事间谍活动等罪嫌,逮捕魁北克水电公司(Hydro-Quebec)一名前电动车电池研究人员。这名男子遭控将商业机密传给中国。

这名男子最近遭魁北克水电公司开除,他是在蒙特娄郊区坎迪亚克(Candiac)的住家被加拿大皇家骑警国家安全小队逮捕。

根据声明,35岁的王岳胜(Yuesheng Wang,译音)「据称取得商业机密,让中华人民共和国牟利,损及加拿大的经济利益」,遭控犯下刑法与资讯安全法上的罪名。

加拿大皇家骑警督察波度因(David Beaudoin)说:「这是首度在加拿大指控他人犯下此罪。」他指的是资讯安全法中的间谍罪。

波度因在记者会上说,受雇于魁北克水电公司时,王岳胜据称利用他的职位替中国一所大学从事研究。

波度因说,王岳胜在魁北克水电公司不知情且未批准的情况下,使用公司资讯发表「与这个外国行为者有关」的学术论文并申请专利。

他说,这些活动发生在2018年2月到今年10月之间。

加拿大皇家骑警8月接获魁北克水电公司投诉后展开调查,指出这关乎于「需要保护的关键基础设施与战略利益」。

魁北克水电公司称王岳胜在交通电气化和储能卓越中心(Center of Excellence in Transportation Electrification and Energy Storage)的工作与「电池材料有关」。

魁北克水电公司在声明中说,公司在察觉王岳胜的活动变得可疑时撤销他的权限,之后以「严重违反公司道德准则」为由开除他。

王岳胜预计将于15日出庭。

自加拿大2018年依美国逮捕令在温哥华拘捕华为财务长孟晚舟,北京当局之后显然为了报复逮捕两名加拿大人后,加拿大与中国的关系变得紧张。

根据与美国检方达成的协议,这3人都在去年获释,但两国受损的关系尚未修复。

加拿大的选举据称遭到外国干预,中国也传出在加拿大设立非法警察局,在外国领土执行警务行动后,加拿大最近称中国在国际舞台「日益具有破坏性」。

加拿大联邦警方已对中国广设非法警察局展开调查,但北京当局称此事「完全不实」。

