环境因俄乌战争遭破坏 乌：俄得负责

（法新社埃及夏姆锡克14日电） 俄罗斯入侵乌克兰对环境造成破坏，乌国环境部长史特雷斯今天表示，俄国必须对此负责。

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在埃及度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）进行的联合国气候变化纲要公约第27届缔约方大会（COP27）期间，史特雷斯（Ruslan Strilets）在记者会中解释，乌克兰正在设立一个平台，来评估俄罗斯军事行动对环境造成的破坏。他说：「俄罗斯不仅得对乌克兰负责，还要对全世界负责。」

史特雷斯表示，乌克兰希望新平台能「将国际间使用的各个方法整合，来评估环境和气候遭受的损害」，并将「加强国际合作，恢复受武装冲突影响的环境。」

他说：「但我们知道，主要挑战是我们很难针对每种遭破坏的环境提出（法律）诉讼。」

他补充道，俄罗斯入侵乌克兰造成的直接排放量，估计相当于3300万公吨二氧化碳，而预估重建基础建设产生的排放量，可能有4900万公吨二氧化碳。

史特雷斯称，截至目前为止，已经记录2200多起环境破坏案例。

俄罗斯2月开始的侵略行动，让全球粮食和天然气严重短缺，促使其他国家试图藉由提高产量，来弥补俄乌这两个主要出口国留下的空缺。

史特雷斯7月告诉欧盟（EU）各国环境部长，俄乌战争摧毁森林、污染水源与田野，并布设地雷。

他表示，俄罗斯入侵乌克兰，破坏了300万公顷的森林。

© 2022 AFP