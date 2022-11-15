维吉尼亚大学枪击案3美式足球员遇害 前队员涉杀人

（法新社华盛顿14日电） 美国维吉尼亚大学学生遭到枪击，3名现役美式足球校队队员遇害，一名同校前队员今天被捕，并以谋杀罪起诉。

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警长龙戈（Timothy Longo）在记者会上表示，22岁的维吉尼亚大学（University of Virginia）学生琼斯（Christopher Darnell Jones Jr）涉嫌在13日晚间犯案。他已被逮捕，并面临谋杀罪名指控。

亨利科郡（Henrico County）警方表示，琼斯今天上午在距离维吉尼亚大学沙洛兹维尔（Charlottesville）校区东南方120公里处的里契蒙（Richmond）郊区束手就擒。

维吉尼亚大学校长莱恩（Jim Ryan）表示，这起枪击事件发生在一辆巴士上，当时学生正结束校外教学返校。莱恩表示，3名死者都是美式足球校队队员。另外还有2名学生受伤，其中一人情况危急。

莱恩说：「这是我们维吉尼亚大学令人悲伤、震惊和悲痛的一天。我为罹难者和他们的家属感到心碎。」

维吉尼亚大学沙洛兹维尔校区遭封锁数小时，以搜索琼斯的下落。琼斯是前校队队员，在维吉尼亚大学骑士队（Cavaliers）2018年名册中被列为一年级的跑卫。

龙戈表示，琼斯曾因为被通报持有枪支，而引起学校「威胁评估」小组的注意，但未被起出任何武器。

3名遇害校队队员分别是外接员戴维斯（Lavel Davis Jr）和钱德勒（Devin Chandler），以及线卫裴利（D'Sean Perry）。

白宫已向罹难者家属表达哀悼之意，并呼吁国会通过加强枪枝管制法。

白宫说：「美国各地有太多家庭承受着枪支暴力的沈重负担。我们需要颁布攻击性武器禁令，让战争武器远离美国街头。」

爱达荷大学附近14日发生另一起枪枝暴力事件，造成4人死亡。

© 2022 AFP