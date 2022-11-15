�Q里岛展现魅力 拜登戏称「不回家了」

（法新社印尼努沙杜阿15日电） 究竟是海滩、富丽堂皇的饭店，还是习近平的温暖笑容，让美国总统拜登如此高兴？原因让人猜不透，但拜登很享受在印尼�Q里岛的20国集团（G20）峰会，这点无庸置疑。

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拜登（Joe Biden）对下榻饭店外绵长的海滩充满兴趣，还对东道主、印尼总统佐科威（Joko Widodo）开玩笑说：「我想我不回家了。」

接着，拜登昨晚在一场热带花园中举办的记者会上，开头就咯咯笑着对记者说「欢迎来到�Q里岛」，他似乎是指在场所有人的共同体验：一种结合湿热气候、绝美装饰，和丰富自然的氛围，与白宫的僵化礼节差了十万八千里。

电视台记者忙着用毛巾擦拭脸上汗水，蟋蟀大合唱让人听不见花园里的瀑布声。

此时此刻，飞越大半个地球并接连参与埃及、柬埔寨、�Q里岛峰会的许多人，已开始感到疲乏。

拜登以沙哑嗓音承认自己得了「小感冒」，但这位资深民主党员内心的主调，还是很符合�Q里岛的轻松感。

就在一星期前，拜登面临可能得在期中选举惨败后出访的局面。然而选前预测失准，拜登不仅能一边访问，一边庆祝民主党保住参议院，更令人惊讶的是，民主党还限制住共和党对手在众议院的胜幅。

对拜登更好的消息是，这次选举象徵选民拒绝前总统川普（Donald Trump）支持的共和党候选人，以及他们质疑美国民主的造势活动。这强化了拜登要传达的首要讯息：2020年他击败川普，不只是一场普通选战，而是美国未来生存之战的开端。

拜登带着自信和阳光的面容，参加在G20峰会场边的拜习会。虽说两位政坛老将早已了解彼此，这仍是拜登就任总统后，与中国国家主席习近平的第一次面对面会谈。

拜登微笑了一下，大步走向习近平并紧握他的手。在这处美丽的热带度假胜地，两人看起来更像老友而非敌人相会。拜登说：「我真的很高兴能再度与你面对面。我们两人过去都还是副手时曾共处过一段时间，很高兴再次见到你。」

习近平似乎也感染了�Q里岛的氛围。两人握手微笑的画面吸引中国国营媒体「环球时报」（Global Times）注意，称「这幅中美之间久违的画面，对世界因各种危机和挑战而紧张的情绪，起到了及时的缓解和安抚作用」。

不过，美中因为台海议题的危险僵局仍无改变迹象，也没人预期两国在贸易关系日益紧绷、竞争的情况下能够融冰。

在G20峰会上，拜登面临说服非西方国家施压俄罗斯停止入侵乌克兰的艰钜任务。回到美国，拜登在期中选举的胜利，很快就得碰上共和党掌控众议院的艰钜现实。就算共和党只占少数优势，党内右翼仍蓄势待发，准备把拜登剩下的两年任期变成政治战区。

川普选择15日晚间在佛州宣布2024年再度逐鹿白宫，或许并非巧合。在那不久后，拜登将于�Q里岛时间16日登上空军一号座机返回华府。

但拜登还有几天时间能享受胜利，以及眼前的海滩。

© 2022 AFP