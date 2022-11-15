G20公报草稿：绝大多数成员国谴责俄乌战争

（法新社印尼努沙杜阿15日电） 根据20国集团（G20）峰会公报草稿，G20将谴责俄乌冲突带来经济冲击，且「绝大多数成员国强烈谴责」俄乌战争，称其为人类带来巨大苦难，并使全球经济脆弱性恶化。

广告 继续浏览后续

法新社在印尼�Q里岛G20峰会期间看到的公报草稿也将呼吁延长与俄罗斯签订、将于19日到期的乌克兰�b物出口协议。

草稿写道：「今年，我们也目睹了乌克兰战争对全球经济带来的进一步不利影响。」

草稿还说，各国「重申各自的国家立场，大多数成员国强烈谴责乌克兰战争」。「它正在造成巨大的人类苦难，并恶化全球经济现有的脆弱性。」

草稿提到，G20内部虽有「其他看法」且「G20并非解决安全问题的论坛」，但成员国承认，安全问题可能「对全球经济带来重大后果」。

俄罗斯对乌克兰8个月来的入侵导致全球粮食及能源价格灾难性飙升，让数以百万计人陷入贫穷，对一些人来说更升高了爆发饥荒的恐惧。

乌克兰是全球最大�b物生产国之一，俄罗斯入侵曾让乌克兰2000万吨�b物卡在港口，直到7月透过联合国和土耳其斡旋敲定协议，使�b物运送船得以安全通行。

这份协议将于19日到期，公报草稿呼吁让协议「完全、及时并持续落实」。

公报草稿警告，「如今不该是战争的时代」。这份公报草稿仍须经过G20领袖批准，才能于明天峰会闭幕时正式对外公布。G20成员国包括俄罗斯。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）发表可能在乌克兰动用核武的黑暗言论后，公报草稿称使用或扬言动用核武是「不被接受的」。

© 2022 AFP