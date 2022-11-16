以色列富豪油轮阿曼外海遇袭 以官员谴责伊朗犯案

（法新社杜拜16日电） 新加坡东太平洋航运公司今天表示，它经营的太平洋锆石号（Pacific Zircon）油轮昨天在阿曼外海遭一枚发射物击中，船身轻微受损但无人受伤，载运的制气油（gas oil）也未外溢。

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东太平洋航运公司（Eastern Pacific Shipping）表示，这起事件发生在阿曼外海约150英里（约240公里）处，「全体船员都安全到齐」。这家公司幕后老板是以色列亿万富豪欧佛（Idan Ofer）。

东太平洋航运还说，初步报告显示，这艘船遭一枚发射物击中，「船身受到一些轻微损害，但货物并未溢出，船也未进水」。

美国海军第五舰队表示，它对于一艘商船昨天在阿曼湾（Gulf of Oman）发生的事件知情。

以色列官员今天则告诉法新社，阿曼外海一艘油轮遇袭是「伊朗的挑衅」，目的是在卡达世界杯足球赛开幕前破坏「气氛」。

这名要求匿名的以色列官员表示，执行这起攻击事件的无人机和「伊朗卖给俄罗斯攻击乌克兰的无人机同款」，都是伊朗制「见证者-136」型（Shahed-136），是一款搭载弹头的无人机。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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