伊朗2019镇压周年抗议扩大 安全部队开枪酿3死

（法新社巴黎16日电） 人权团体表示，伊朗安全部队昨天开枪杀害至少3名抗议人士。库德族女子艾米尼之死在伊朗各地引发的示威活动，在2019年血腥镇压周年之际扩大蔓延。

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库德族22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬被控违反基于伊斯兰教律法（Sharia law）的严格女性着装规定被捕，于拘留期间死亡，在伊朗各地掀起抗议浪潮。

抗议人士响应纪念2019年当局血腥镇压遇害人士，替艾米尼抗议活动注入新动能。

根据经查证影片，抗议者在首都德黑兰占据了萨纳特广场（Sanat Square）路口，并高喊着「自由」、「自由」。

阿巴斯（Bandar Abbas）和希拉兹（Shiraz）等其他城市也陆续有人现身，现场可以看到妇女挥舞着她们的头巾。

根据1500tasvir社群媒体监督频道，随着夜幕低垂，越来越多人涌向首都街头，其中一些人围绕着篝火聚集，高喊「独裁者去死」（Death to the dictator）。

其他的影片则显示，随着活动持续到晚上，多个城市的抗议人士和安全部队爆发争执。

位于挪威的人权团体Hengaw告诉法新社：「政府部队在大多数发生骚乱的城市直接开火，像是萨南达治 （Sanandaj）、冈雅兰（Kamyaran）和克尔曼沙（Kermanshah）。」

Hengaw说，「目前有3人丧生，2人在萨南达治，1人在冈雅兰」。Hengaw还说，现在正在查证更多人遇害的报导。

联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）呼吁伊朗立即释放数以千计因参与和平示威活动而被捕的人士。

© 2022 AFP