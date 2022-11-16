俄毁灭性空袭乌能源设施 基辅：逐渐复电

（法新社基辅16日电） 俄罗斯昨天锁定乌克兰各地能源基础设施展开毁灭性空袭，乌克兰官员今天表示，全国电力供应正在逐步恢复。包括首都基辅在内，有8个州已经完全复电。

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俄罗斯昨天对乌克兰进行开战以来最猛烈空袭，发射了数十枚飞弹攻击各地发电厂，造成约1200万乌克兰人无电可用。

全国各地今天再传空袭警报，令人担心俄罗斯展开新一波袭击，不过数分钟后基辅解除警报。

总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体发文说：「在昨天飞弹攻击后，我今天上午接获报告，大部分用户已经复电…我们工程师和救援人员在不同地区彻夜作业。」他矢言「击垮所有敌人」。

总统办公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）进一步表示，西部和中部为主的8个州已经完全恢复供电。

尽管如此，基辅州长库列巴（Oleksiy Kuleba）今天指出，俄罗斯于气温骤降之际进行这一波攻击，「严重破坏」电网，基辅州正为下周「艰难」处境作准备。

库列巴在加密通讯软体Telegram中表示：「我们预期下周会相当艰难，因为天气就要变冷，夜间气温会掉到摄氏负10度。」

俄罗斯昨天的攻势也引发两座核电厂的数座反应炉自动关闭，乌、俄则对数座核电厂附近成为攻击目标交相指责。

© 2022 AFP