智库：土耳其已成俄对欧石油供应新路线

(法新社赫尔辛基16日电) 欧洲一所智库今天表示,俄罗斯10月化石燃料出口收入跌到2月底对乌克兰发动侵略以来最低水准;不过,土耳其已成为俄国对欧洲联盟(EU)国家供应石油的新路线。

总部位在芬兰的能源与清洁空气研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA)表示,俄罗斯10月出口化石燃料收入估计达210亿欧元(约新台币6783亿元),较9月减少7%。

其中对欧盟的出口收入减幅更达14%,降至75亿欧元,已经低于俄乌战争前的水准。

欧盟12月起将禁止大部分俄罗斯原油进口,明年2月起俄国炼油产品也将禁止输入欧盟。

包含27个成员国的欧盟同样已对俄罗斯煤炭实施禁运。而欧盟虽未禁止进口俄国天然气,但莫斯科已大砍对欧盟供气。

然而CREA指出,俄罗斯销往欧盟的石油出现一条透过土耳其的新路线,越来越多俄国原油运到土耳其。

CREA发现,自从俄乌战争爆发以来,土耳其进口的俄罗斯原油量增加,并在当地提炼。数据显示,9至10月土耳其出口到欧盟和美国的炼油产品总量,比7至8月这段时期激增85%。

CREA表示:「土耳其炼油厂因此正在提供俄罗斯石油一个出口通路。它们替那些不愿意直接进口俄国原油或没有提炼产能处理俄油的市场,提供炼油服务。」

CREA并强调,由于欧盟对俄罗斯原油的进口禁令将在12月5日生效,「这个漏洞可能会变得重要」。(译者:张正芊/核稿:林治平)

© 2022 AFP