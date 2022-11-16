泽伦斯基告诉G20：你们当中有个恐怖主义国家

（法新社印尼努沙杜阿16日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天告诉参加20国集团（G20）峰会的领袖，他们当中有一个「恐怖主义国家」，指控俄罗斯以飞弹攻击波兰，造成两人死亡。

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根据法新社见到的一份泽伦斯基讲稿副本，他透过视讯连线称这次攻击为「俄罗斯为G20峰会所作的真实声明」。

波兰已表示，并无明确证据指飞弹是谁所发射，美国总统拜登称这枚飞弹「不太可能」是从俄罗斯发射，俄罗斯也否认与此事有关。

然而，泽伦斯基很快将矛头指向俄罗斯，俄罗斯昨天才对乌克兰发动一波攻击，造成数百万家庭停电。他今天第2次在G20峰会上讲话，但几位领袖已离开举办这次会议的印尼�Q里岛，其中包括代表俄罗斯总统蒲亭出席的俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov），他已于昨晚搭机飞离。

还在场的领袖听见泽伦斯基告诉他们：「你们当中有一个恐怖主义国家，而我们正在为我们自己防守它。这是事实。」

泽伦斯基昨天透过视讯连线敦促与会领袖结束战争，他并呼吁对波兰遭飞弹袭击做出「迅速反应」。但盟国谨慎行事，美国总统拜登称要经过调查才会做出任何回应。

拜登说，「初步情报」显示飞弹并非从俄罗斯发射。他说：「不太可能…那是从俄罗斯发射，但我们会拭目以待。」

© 2022 AFP