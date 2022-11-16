美联邦法官裁定：不得依第42卷公卫命令驱逐移民

（法新社华盛顿15日电） 美国联邦法官今天裁定，政府不得依据美国法典第42卷（Title 42 of the United States Code）公共卫生规定，阻止寻求庇护的移民入境。

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这似乎代表前总统川普时代这项被批为残忍、没有效用且备受争议的政策就此划下句点。

自COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行初期以来，第42卷已被援引来驱逐数十万人。法官苏利文（Emmet Sullivan）表示，这项「武断且反覆」的政策违反政府程序。

国土安全部提出中止动议，要求今天的裁定暂停执行5周，但强调此举只是过渡措施。

国土安全部声明说：「延迟执行法院的命令，政府可为边境有序过渡到新政策做好准备。」

暂停执行这项裁定，可让政府有时间部署阻止南部墨西哥边界移民流的工具，这些移民大部分都会申请庇护。

法官是在美国民权联盟（American Civil Liberties Union）1月提起诉讼之后，做出这项裁定。美国民权联盟指控国土安全部和边境巡逻队（Border Patrol），「草率驱逐」寻求庇护但没有感染新冠病毒迹象的弱势家庭。

美国民权联盟律师吉赖特（Lee Gelernt）：「这是重大的胜利，也是攸关生死的胜利。」

「我们一直在说，对寻求庇护者使用第42卷并不人道，而且纯粹出于政治目的，希望这项裁定能一劳永逸地结束这个可怕的政策。」

© 2022 AFP