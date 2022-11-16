苏纳克将晤习近平 英中近5年来首度领袖相会

（法新社印尼努沙杜阿15日电） 英国首相办公室表示，新首相苏纳克（Rishi Sunak）今天将在20国集团（G20）峰会场边会晤中国国家主席习近平，这会是近5年来英中两国领袖首度相会。

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法新社报导，唐宁街透过声明表示，苏纳克将敦促伦敦与北京之间建立「坦诚且具建设性的关系」。

声明还说，「中国构成的挑战是系统性且长期性的」，并提到北京当局「专制领导阶层重塑国际秩序的意图」。

然而声明指出，这次G20峰会讨论的主要议题，包括全球经济及粮食与能源安全等，「要是没有全球所有主要经济体的协调行动，包括中国」，这些问题将无法获得解决。

习近平在印尼�Q里岛（Bali）举行的G20峰会成了众所瞩目的焦点，这是他自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来第2次出访海外。

各国领袖纷纷排队要与习近平举行会谈，包括美国总统拜登。拜登在峰会展开前与习近平进行约3个小时的会谈，讨论如何为这两个超级大国的竞争降温。

苏纳克表示，他将鼓励中国「负责任地」运用自己地位，并特别提及香港和新疆，「强调英国对捍卫人权的重视」。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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