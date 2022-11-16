鲁拉争取巴西主办联合国气候峰会 矢言捍卫亚马逊雨林

（法新社埃及夏姆锡克16日电） 巴西总统当选人鲁拉今天在埃及举行的联合国年度气候峰会上表示，他希望2025年峰会在巴西的亚马逊（Amazon）地区召开。他同时矢言打击巴西的森林砍伐。

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本届联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）在埃及滨海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）举行。巴西新当选的左翼领袖鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在会议的亚马逊各州展馆受到爆满人群热情欢迎，纷纷对他鼓掌或争相和他拍自拍照。

即将卸任的巴西极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）执政期间，巴西亚马逊雨林经历数年猖獗砍伐。鲁拉曾在2003至2010年担任过巴西总统，他在今年10月大选击败波索纳洛再度执政，这是他当选后首次出访，预料将为COP27注入亟需的推动力。

鲁拉致词时表示：「我在这里告诉你们所有人：巴西重返世界了。巴西天生就不是一个孤立的国家。我们将非常强烈对抗违法森林砍伐。」

鲁拉还宣布创设原住民部，并承诺将「非常完善照顾」居住在巴西亚马逊地区的各个族群。

由于波索纳洛是农业企业化的坚定支持者，在他任内，巴西平均一年森林砍伐规模较前一个10年大增75%。

鲁拉表示，他会向联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）提出要求，争取2025年气候峰会在巴西召开。

鲁拉还说：「在巴西（开会）就必须在亚马逊。」他指当地的亚马逊州（Amazonas）和巴拉州（Para）都具备可以主办峰会的基础设施。（译者：张正芊/核稿：杨明�ィ

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