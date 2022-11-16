麦卡锡获选共和党众院领袖 向议长之路迈进

（法新社华盛顿15日电） 美国共和党大老麦卡锡（Kevin McCarthy）今天获选为共和党在联邦众议院的领袖，若共和党如预期夺回众院掌控权，此一职位有助他进一步成为众院议长。

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57岁来自加州的麦卡锡表示：「民主党一党治理的时代已经结束。」麦卡锡自2014年以来一直是众院共和党领导阶层的资深成员。

麦卡锡是经由无记名投票当选，击败了具有影响力的极右翼「自由党团」（Freedom Caucus）成员毕格斯（Andy Biggs）的挑战。

不过，明年1月众院全院投票选议长时，共和党极右翼可能跑票，麦卡锡迈向议长之路可能变得复杂。

在11月8日期中选举中，共和党未能从总统拜登所属的民主党夺回联邦参议院的主导权，目前正朝着掌控众院之路迈进。

美国第118届国会明年初宣誓就时，共和党可能仅握有微弱的多数；目前仍在计票中，选举结果尚未分晓。

众院435名两党新科议员1月3日将进行全院表决选出议长，麦卡锡若要登议长宝座，预料会面临一场激烈艰苦之战，他这场选战目前就已开始了。众院议长是仅次于总统、副总统的美国第3号政治职位。

共和党在这次选举中表现不佳，保守派所预期的「红色浪潮」未能实现，这让麦卡锡力量被削弱。

在众院议长选举中，只要共和党内部有任何异议或跑票，麦卡锡的议长选情都会严重复杂化，这情况包括毕格斯可能出来竞选议长。

共和党的保守派已经明确表示，若要支持麦卡锡，必须事先设立条件。

2015年麦卡锡竞选议长，最后以微小差距落败，当时由莱恩（Paul Ryan）登上议长之位 。（译者：纪锦玲）

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