不满与土耳其协议 希腊外长访利比亚首都不下机即离去

（法新社的黎波里17日电） 希腊外长邓迪亚斯（Nikos Dendias）今天抵达利比亚首都的黎波里，但不愿步下座机，而且取消访问。在双方涉及希腊大敌土耳其的外交纠纷中，这是最近一次不愉快。

广告 继续浏览后续

法新社报导，利比亚外交部发表声明说，当时利国外长曼古希（Najla al-Mangoush）「遵守外交规范」，一直在停机坪等候迎接外宾。

声明中说：「但令人意外而且无礼的是，希腊外长拒绝下机，并在没有任何解释的情况下离去。」

在邓迪亚斯到访陷入分裂的利比亚之前，的黎波里政府已与土耳其签署协议，将探勘地中海海底石油和天然气。

这项协议是在利比亚和土耳其2019年边界协议的基础上达成，结果触怒了希腊、埃及和赛普勒斯，后3国指称，利、土2国无权在此地区钻探油气。

希腊外交部表示，邓迪亚斯原订在的黎波里将会见利比亚总统委员会主席曼菲（Mohamed el-Manfi），但不会见行政官员。

希腊外交部声明指出，取消邓迪亚斯会晤曼菲的安排，「因为利比亚外交部违反协议」。在双方协议中，邓迪亚斯不会与曼古希会面。

希腊外交部说，邓迪亚斯原订前往利比亚东部城市班加西（Benghazi）访问的行程，仍将依计画继续进行。

设于的黎波里的利比亚外交部说，部方将采取「适当外交举措」以回应此事。

© 2022 AFP