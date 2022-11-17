刚警告做出「激烈」军事回应 北韩再试射弹道飞弹

（法新社首尔17日电） 南韩军方今天表示，北韩朝东岸外海发射一枚「不明弹道飞弹」。此前不久北韩才警告，美国和其盟友在朝鲜半岛周围增加军事行动，会招致北韩做出「更激烈」的军事回应。

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南韩合同参谋本部表示：「北韩向东海发射一枚不明弹道飞弹。」这片水域也被称为日本海。

本周稍早，美国总统拜登在印尼�Q里岛举行的20国集团（G20）峰会场边，与中国国家主席习近平讨论北韩最近的飞弹试射，敦促中国发挥影响力制衡北韩，也担心平壤当局很快将展开第7次核试。

北韩今年试射的飞弹数量创纪录，其中包括一枚可能失败的洲际弹道飞弹，近日还在南韩与美国举行联合军演时向海中发射了数百枚炮弹，日本也参与部分军演行动。

白宫表示，拜登13日还与南韩总统尹锡悦、日本首相岸田文雄进行美日韩3方会谈，讨论如何应对北韩「非法大规模毁灭性武器和弹道飞弹计画」所构成的威胁。

北韩外交部长崔善姬今天抨击这类讨论，并称这些言论「将朝鲜半岛推向不可预测的阶段」。

崔善姬在官媒北韩中央通信社（KCNA）发表的声明中表示：「美国『加强提供扩大吓阻』，及盟军在朝鲜半岛周围日益增加的军事行动，都是愚蠢的行为。」

她指出，华府当局愈努力加强与东京、首尔当局的安全联盟，「朝鲜民主主义人民共和国的军事反击就愈激烈…美国将深知它在赌博，也必将后悔这么做」。朝鲜民主主义人民共和国是北韩的正式国名。

美国自5月以来一直表示，北韩正准备进行2017年以来的首次核试，但确切时间仍不清楚。美日韩在峰会后公布的联合声明中表示，平壤当局的核试将招致「强烈而坚决的回应」。

崔善姬则表示，北韩的军事行动是针对以美国为首的演习所做出「合法且正当的反击」。

© 2022 AFP