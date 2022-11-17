土耳其总统：确信美俄不会因乌克兰动用核武

（法新社伊斯坦堡17日电） 美俄情报主管官员在安卡拉会谈后，土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，截至目前，美国和俄罗斯都没有动用核武的计画。

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媒体引述艾尔段在印尼出席20国集团（G20）峰会期间告诉记者的话说：「我就这么说吧，根据我从土耳其情报首长接获的情资，截至目前，美、俄双方都没有动用核武的计画。」

白宫表示，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）和俄罗斯对外情报局（SVR）局长纳雷什金（Sergei Naryshkin）14日在土耳其安卡拉（Ankara）进行罕见的面对面会谈，商讨乌克兰境内的核武威胁以及遭俄方监禁的美国公民。

这似乎是俄乌战争开打以来，美、俄双方官员层级最高的直接谈判。艾尔段表示，他希望能使美、俄保持密切对话。他说：「当然我们希望他们…经常会面。」

艾尔段并说：「但愿不致于（动用核武），否则可能导致新的世界大战，千万别让那件事发生。」

美国多月来已针对俄罗斯的恐吓提出警告，即俄国领土完整若遭到威胁，俄方将会动用战术核武。

© 2022 AFP