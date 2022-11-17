巴黎奥运吉祥物多中国制造挨轰

（法新社巴黎17日电） 巴黎奥运筹备委员会日前公布2024年巴黎奥运吉祥物「弗里吉」（Phryges），然而这个造型可爱的玩偶可能面临销售窘境，因为它们绝大多数将会是「中国制造」。

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14日公布的红色三角形吉祥物「弗里吉」灵感源自法国大革命化身「玛丽安娜」（Marianne）头上所戴的帽子「弗里吉亚帽」（Phrygian cap）。吉祥物眼睛为蓝色，一只眼睛旁有两条法国国旗颜色的缎带点缀，这是法国大革命期间另一个共和理念的象徵。

尽管已有2间法国玩具制造商获得吉祥物玩偶的生产合约，巴黎奥运筹委会表示，只有8%的玩偶将在法国制造（而且是使用中国生产的材料），其余都外包给中国业者。

道德企业主协会（Ethic business owners' association）谴责这是「对所有法国企业的侮辱」，并称现在仍有时间在国内生产需要的数百万件玩偶。

法国政府发言人维宏（Olivier Veran）今天对此回应：「我很希望能这样做，我们正努力让法国能在数个月内拥有可生产200万个娃娃的原料和工厂，但事实就是我们现在做不到。」

维宏告诉国内电视台：「这是一个结构性问题，因为多年来法国已失去许多工厂。」

法国环境部长贝修（Christophe Bechu）则称，外包的决定是个「问题」，他相信「距离奥运开幕，我们还有几个月时间可以改正这个问题」。

吉祥物相关玩具几乎都是在中国制造，巴黎奥运会筹办单位为此辩称，「这就跟在法国销售的绝大多数玩具一样」。

© 2022 AFP