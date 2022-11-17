律师：球星格林纳已送俄国流放地服刑

（法新社莫斯科17日电） 美国女子职篮（WNBA）明星球员格林纳（Brittney Griner）的律师今天表示，格林纳已被送往偏远的俄罗斯流放地（penal colony）服刑。她的处境在美国引发众怒。

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32岁的格林纳因持有内含少量大麻油的电子菸匣入境俄罗斯，2月在莫斯科机场被捕，8月被判9年徒刑。

值此之际，美俄关系正因俄罗斯出兵乌克兰而高度紧张。

格林纳的律师布拉戈沃林娜（Maria Blagovolina）和博伊科夫（Alexander Boykov）透过声明表示：「布里妮（格林纳）开始在莫多维亚（Mordovia）的IK-2服刑。」

律师说，他们本周前往探视时，格林纳状况良好，试图保持坚强并适应新环境，「考量到这对她来说是一段非常艰辛的时期」，他们不会提供进一步的评论。

美国总统拜登（Joe Biden）上周表态希望俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「更认真」协商释放格林纳一事。

拜登当时说：「我的目的是让她回家，到目前为止，我们已经进行多次讨论。」

白宫表示，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）和俄罗斯对外情报局（SVR）局长纳雷什金（Sergei Naryshkin）14日在土耳其安卡拉（Ankara）进行罕见的面对面会谈，商讨乌克兰境内的核武威胁以及遭俄方监禁的美国公民。

© 2022 AFP