暴雪与网易授权协议破局 将暂停中国多数服务

（法新社北京17日电） 美国知名游戏厂商暴雪娱乐（Blizzard Entertainment）今天表示，由于未能与中国网易公司达成授权协议，将从明年1月起暂停在中国的大部分暴雪娱乐服务。

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暴雪娱乐为「魔兽世界」（World of Warcraft）和「斗阵特攻」（Overwatch）等一些知名游戏的开发商，自2008年以来一直在中国开展业务。

但暴雪娱乐在声明中表示，未能与中国网易就续约达成协议，因此结束长达14年的合作关系。 总部位于加州的动视暴雪（Activision Blizzard）子公司暴雪娱乐表示：「暴雪娱乐公司今天宣布，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。我们将在未来几天暂停新的销售，中国玩家将很快收到有关如何运作的详细讯息。」

暴雪娱乐说，在双方未能达成「符合暴雪经营原则以及对玩家和员工承诺」的协议后，谈判破裂。暴雪娱乐没有分享更多细节。 暴雪娱乐也表示，「魔兽世界：巨龙时代」（World of Warcraft: Dragonflight）、「炉石战记：进击吧！巫妖王」（Hearthstone: March of the Lich King）和「斗阵特攻2」会在今年稍晚照常发行。 网易在香港上市的股票今天早盘跌幅一度超过10%。 根据网易的纪录，全球最大线上游戏市场中国在2021年为暴雪娱乐贡献至少3%净营收。

© 2022 AFP