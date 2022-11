暴雪与网易授权协议破局 将暂停中国多数服务

(法新社北京17日电) 美国知名游戏厂商暴雪娱乐(Blizzard Entertainment)今天表示,由于未能与中国网易公司达成授权协议,将从明年1月起暂停在中国的大部分暴雪娱乐服务。

暴雪娱乐为「魔兽世界」(World of Warcraft)和「斗阵特攻」(Overwatch)等一些知名游戏的开发商,自2008年以来一直在中国开展业务。

但暴雪娱乐在声明中表示,未能与中国网易就续约达成协议,因此结束长达14年的合作关系。 总部位于加州的动视暴雪(Activision Blizzard)子公司暴雪娱乐表示:「暴雪娱乐公司今天宣布,将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。我们将在未来几天暂停新的销售,中国玩家将很快收到有关如何运作的详细讯息。」

暴雪娱乐说,在双方未能达成「符合暴雪经营原则以及对玩家和员工承诺」的协议后,谈判破裂。暴雪娱乐没有分享更多细节。 暴雪娱乐也表示,「魔兽世界:巨龙时代」(World of Warcraft: Dragonflight)、「炉石战记:进击吧!巫妖王」(Hearthstone: March of the Lich King)和「斗阵特攻2」会在今年稍晚照常发行。 网易在香港上市的股票今天早盘跌幅一度超过10%。 根据网易的纪录,全球最大线上游戏市场中国在2021年为暴雪娱乐贡献至少3%净营收。

