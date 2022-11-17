洛杉矶首度选出女市长

（法新社洛杉矶16日电） 媒体今天预测指出，美国洛杉矶居民选出巴斯（Karen Bass）担任市长，是这个美国第2大城首度出现女性市长。

广告 继续浏览后续

民主党籍非裔联邦众议员巴斯，今天击败财力雄厚、此次自费1亿美元竞选的前共和党籍房地产开发商卡鲁索（Rick Caruso）。

63岁的白人男性卡鲁索此次投入的竞选经费比69岁的巴斯多出11倍以上，竞选广告铺天盖地。他承诺改善洛城难解的街友问题，年初甚至退出共和党改入民主党，但这种种努力，仍不足以说服自由派的洛城选民。

根据今天公布的计票结果，近3/4选票开出后，巴斯领先约4万6500票，本地媒体预测卡鲁索已「无法超越」巴斯。

计票持续进行，选务官员预定12月5日确认结果。

洛杉矶土生土长的巴斯曾任加州州议员，她将接替1年多前获总统拜登任命为驻印度大使的贾西迪（Eric Garcetti），掌管这个街友问题严重，有数万人睡在帐篷或生锈的露营车内、许多人为心理疾病或药物滥用问题所苦的城市。

巴斯将成为洛城首位女市长，但她并非首位非裔市长，这一头衔属于布莱德雷（Tom Bradley），他于1973年当选洛城市长，还当了长达20个年头。

© 2022 AFP