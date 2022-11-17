缅甸军方释放近6000囚犯 含前英国大使等4外籍人士

（法新社仰光17日电） 缅甸军方今天表示，将释放近6000名囚犯，包括前英国大使、日本记者，以及前领袖翁山苏姬政府的澳洲籍顾问。这是缅甸军政府罕见主动表达和解的行动。

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缅甸军方去年2月发动政变取得权力，此后国家一直处于动荡，异议人士遭到血腥镇压，数以千计人入狱，且有数十名外籍人士在镇压行动中被捕。

缅甸高阶军官告诉法新社，「为纪念国庆日」，前英国大使鲍曼（Vicky Bowman）、澳洲籍经济顾问杜内尔（Sean Turnell）与日本记者久保田彻「将获释」。

整体来说，将有5774名囚犯获释，包括约600名女性。

鲍曼在2002年到2006年担任驻缅甸大使，她因为居住地址与外籍人士登记证上的资料不同，却未申报，今年8月与丈夫登林（Htein Lin）一同被捕，后来遭判一年徒刑。

官员说，身为知名艺术家的登林也将获释。

缅甸发生政变不久后，担任翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）顾问的杜内尔就遭到逮捕。

今年9月，他与翁山苏姬因为违反政府机密法（Official Secrets Act），在军政府闭门法庭中被定罪，各自遭判3年徒刑。

日本共同社（Kyodo News）报导，日本纪录片制作人久保田彻今年稍早因为遭控煽动叛乱与违反移民法等理由入狱，他将于今天获释返家。

久保田彻7月在缅甸主要城市仰光的抗议活动上被捕，上月遭判10年有期徒刑。

© 2022 AFP