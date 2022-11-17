美参院程序投票同性婚姻法案过关 将准备付诸表决

（法新社华盛顿16日电） 一项给予同性婚姻联邦保障的法案今天在美国联邦参议院罕见获得两党支持得以继续推进，民主党人在他们仍掌控国会的情况下急于保住同性婚姻。

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12名共和党人加入参议院的所有50名民主党人行列，取得60张赞成票清除程序障碍，让这项曾经引起严重分歧的法案得以进入参议院全体表决环节。

在上周期中选举中，美国总统拜登所属的民主党以微弱优势保住参议院的控制权，但预期共和党将赢得众议院，尽管也是微弱多数。

这预示明年1月新国会正式举行宣誓就职仪式时，将出现分裂和僵局的局面。

美国联邦最高法院2015年裁定同性婚姻合法，受到美国宪法保障。

但在法院今年6月作出历史性裁决，推翻堕胎为宪法所保护的权利后，许多进步派人士担心同性婚姻也可能受到威胁。

7月中旬，「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act）在民主党主导的众议院，以267比157的票数通过，让同性婚姻在全国受到保障。所有众议院民主党人和47名共和党人支持该法案，但有近160名共和党人反对。

该法案在参议院清除程序障碍后，预计很快将进行投票，但日期尚未确定，现在这项法案必须再次回到众议院进行最终表决。

今天通过程序性投票的法案，并非要求各州将同性婚姻合法化，但确实要求各州承认其他州的同性婚姻。

因此，如果最高法院推翻2015年同性婚姻合法化的裁决，禁止同性婚姻的州仍将必须承认其他州的同性婚姻。

© 2022 AFP