英以国安为由挡中资买最大晶片厂

（法新社伦敦16日电） 英国政府今天以国家安全为由，勒令中资公司安世半导体（Nexperia）出售英国最大晶片厂至少86%股权，此举可能激怒北京。

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英国政府发言人在声明中说，经过「细部国安评估」，商务大臣夏普斯（Grant Shapps）阻止安世半导体完全吃下位于威尔斯港市纽波特的纽波特晶圆制造厂（Newport Wafer Fab）。安世半导体是中国企业闻泰科技持有的荷兰事业。

发言人说，夏普斯要求安世半导体出售至少86%的纽波特晶圆制造厂股权，「以防可能的国安风险」。

英国政府表示，在纽波特晶圆制造厂重新引入的化合物半导体活动，所产生的科技和专业技术可能引发国安风险，这些活动恐削弱英国实力。

安世半导体最初拥有纽波特晶圆制造厂14%股权，2021年7月持股比例提高到100%，随后更名为Nexperia Newport Limited（NNL）。在伦敦和北京关系日益紧张，以及对中国公司海外投资审查越来越严格的情况下，这项收购英国顶尖工业资产的交易在英国引发政治抗议。

安世半导体表示，无法接受国安疑虑的说法，且之前两次安全审查都未发现足以中止收购的国安理由。

英国1项允许政府审查敏感产业收购和投资、必要时得以阻止的新法1月生效后，今年稍早宣布针对2021年纽波特晶圆制造厂收购案进行审查。

新法可回溯至2020年11月之后完成的交易案。

© 2022 AFP